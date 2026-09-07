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ЦБ выпустит серебряную монету в 2 рубля к 150-летию со дня рождения скульптора Эрьзи

ЦБ выпустит серебряную монету в 2 рубля к 150-летию со дня рождения скульптора Эрьзи

Серебряная монета в честь Степана Эрьзи, которого называли «русским Роденом», пополнит серию «Выдающиеся личности России».

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