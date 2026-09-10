Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

В Астрахани под суд пошли не только 17-летний внук, насмерть сбивший женщину, но и его бабушка

В Астрахани под суд пошли не только 17-летний внук, насмерть сбивший женщину, но и его бабушка

Ей инкриминировали вовлечение в преступные действия. Следственным отделом по Советскому району Астрахани СУ СУКР завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы по вовлечению несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым