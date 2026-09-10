В Астрахани под суд пошли не только 17-летний внук, насмерть сбивший женщину, но и его бабушка

Ей инкриминировали вовлечение в преступные действия. Следственным отделом по Советскому району Астрахани СУ СУКР завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы по вовлечению несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.