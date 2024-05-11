В Кишиневе снова поднялся вопрос о переносе надгробий на территории бывшего гарнизонного кладбища

Один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович вновь в соцсети поднял вопрос переноса надгробий на территории бывшего гарнизонного кладбища ("Кладбище героев") в столичном секторе Ботаника.
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