Генсек НАТО призвал Зеленского не критиковать Шольца

Генсек НАТО Марк Рютте призвал Зеленского не критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца. Рютте утверждает, что неоднократно просил президента Украины перестать публично критиковать главу немецкого правительства из-за отказа Берлина поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.
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