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Археологи нашли в Ипатьевском монастыре артефакты 4 тысячелетия до нашей эры

Археологи нашли в Ипатьевском монастыре артефакты 4 тысячелетия до нашей эры

Археологи нашли в Ипатьевском монастыре в Костромской области артефакты 4 тысячелетия до нашей эры — эти предметы находились там практически за пять тысяч лет до начала российской государственности в 862 году нашей эры.

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