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Роструд объяснил, как отстранять от работы непривитых сотрудников

Роструд объяснил, как отстранять от работы непривитых сотрудников

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний.

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