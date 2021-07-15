Роструд объяснил, как отстранять от работы непривитых сотрудников

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний.
Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний.
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