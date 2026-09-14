Хуситы заявили о пленении 800 военных на юго-востоке Йемена

Хуситы захватили в плен около 800 человек на юго-востоке Йемена. Абдель Кадер Мортада сообщил, что "Ансар Аллах" проводит амнистию для сдавших оружие противников.
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