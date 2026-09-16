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SPORT24.ru

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Угальде назвал двух сильнейших защитников РПЛ

Угальде назвал двух сильнейших защитников РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, против каких защитников в РПЛ ему сложнее всего играть.

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