Пропавшего десять дней назад в Орле подростка вернули родителям

Волонтёры и сотрудники полиции нашли пропавшего 16-летнего Леона Глухова. Его передали родителям. Волонтёры и полицейские, искавшие больше десяти дней Леона Глухова, установили его местонахождение, сообщили в поисково-спасательном отряде «Сармат».
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