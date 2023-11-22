Пропавшего десять дней назад в Орле подростка вернули родителям

Волонтёры и сотрудники полиции нашли пропавшего 16-летнего Леона Глухова. Его передали родителям. Волонтёры и полицейские, искавшие больше десяти дней Леона Глухова, установили его местонахождение, сообщили в поисково-спасательном отряде «Сармат».