Экипажи Су-34 ударили авиабомбами с УМПК по пункту временной дислокации ВСУ

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии