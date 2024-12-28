Посол в Бельгии: НАТО наращивает потенциал, готовясь к конфликту с Россией

Альянс наращивает оборонное производство Наращивание военного потенциала НАТО осуществляется с прицелом на подготовку к конфликту с Россией, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
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