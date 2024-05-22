Симоньян: Генералы в России должны получать миллион рублей. Интересно, Иванову и Кузнецову хватило бы этих денег чтобы не брать?

Александр Рожков

Разумное предложение. Вот Симоньян же не ворует, потому что получает неплохие денежки! Ведь совесть уже давно перестала работать у нас, после приватизации и либеральных реформ. Патриотизм должен хорошо оплачиваться, как и порядочность, преданность народу, любовь.… В рыночное время живем товарищи! Нам все по плечу, когда у нас есть такие гениальные мозговеды, как Маргари́та Симо́новна!