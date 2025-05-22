Авторы Marvel Rivals запретили Aruuu выставлять попку на солнышко ради буду...

Авторы Marvel Rivals запретили Aruuu выставлять попку на солнышко ради будущих сканов Женщины-НевидимкиКое-где уже жара, но иногда работа накладывает свои ограничения на отдых: модель Аланья Алиша рассказала в X, что должна сохранить свою пятую точку белой по распоряжению разработчиков Marvel Rivals.