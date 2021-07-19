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NTD: «козлиный десант» снова бросили на бой с сорняками на Манхэттене

NTD: «козлиный десант» снова бросили на бой с сорняками на Манхэттене

На Манхэттен снова привезли два десятка коз, которые помогут избавить парк Риверсайд от сорняков. Как передаёт NTD, раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов, однако потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением.

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