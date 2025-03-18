Четыре школы планируется построить в Чите по концессиям

Четыре школы планируется построить в разных точках Читы. Реализация проекта будет осуществляться на основе концессионных соглашений, инициированных Агентством территориального развития Забайкальского края.
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