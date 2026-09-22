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Zelensky, Trump due to discuss possible Ukraine-Russia energy truce

A Ukraine-Russia energy cease-fire was high on the agenda of a meeting between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and U.

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