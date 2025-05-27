Львовский теленацист прозрел: «Радуетесь Taurus? По нам прилетит в 4 раза мощнее!»

Украинцам не стоит испытывать эйфории от известия о грядущей поставке немецких ракет. Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный антироссийской позицией львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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