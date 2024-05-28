В Крыму от нападения животных пострадали более 1 тыс 700 крымчан

Более 1 тысячи 700 крымчан пострадали с начала года от нападения животных. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, среди пострадавших почти 1 тысяча 300 человек подверглись укусам собак, причем в 55% случаев это были бродячие псы.