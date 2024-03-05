В Хабаровском крае 28 научных проектов получат гранты

Российский научный фонд (РНФ) и правительство Хабаровского края поддержат реализацию 28 научных проектов, которые стали лучшими по результатам совместного конкурса фундаментальных и поисковых научных исследований.
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