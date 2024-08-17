Двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников

Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников, пишет «Коммерсантъ».Евгений Лобанов и Денис Карманов, сотрудники подразделения по защите конституционного строя, были приговорены Московским 235-м гарнизонным военным судом к девяти годам колонии строгого режима.