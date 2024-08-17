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Двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников

Двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников

Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников, пишет «Коммерсантъ».Евгений Лобанов и Денис Карманов, сотрудники подразделения по защите конституционного строя, были приговорены Московским 235-м гарнизонным военным судом к девяти годам колонии строгого режима.

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