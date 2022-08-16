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В Тюменской области на трассе сотрудниками ГИБДД задержан мужчина с 10 килограммами гашиша

В Тюменской области на трассе сотрудниками ГИБДД задержан мужчина с 10 килограммами гашиша

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на 40-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск для проверки документов остановлен автомобиль марки «Ниссан Премьера».

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