В Тюменской области на трассе сотрудниками ГИБДД задержан мужчина с 10 килограммами гашиша

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на 40-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск для проверки документов остановлен автомобиль марки «Ниссан Премьера».
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