Минприроды: Браконьеры в Приморье застрелили и разделали двух редких водяных оленей

Неизвестными охотниками на юге Приморья, были убиты и разделаны два самца весьма редкого водяного оленя, который был давно занесен в Красную книгу, полиция начала проводить проверку, сообщило краевое Минприроды.
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