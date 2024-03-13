Транспортные полицейские оперативно ликвидировали возгорание в здании автовокзала в Алтайском крае

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Алтайского ЛУ МВД России старший сержант полиции Михаил Устевицкий и старший сержант полиции Алексей Чегаев находились на маршруте патрулирования, когда обнаружили задымление внутри здания автовокзала города Барнаула.
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