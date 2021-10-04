Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов, причины пока неизвестны

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов.
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