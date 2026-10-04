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В Петербурге открылся XXXVI Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

В Петербурге открылся XXXVI Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

На крыльце гостей встречал коллектив барабанщиков КамиТайко. В фойе зрители могли познакомиться с китайской культурой поближе: попробовать китайский чай, принять участие в мастер-классах по каллиграфии и китайской акварели.

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