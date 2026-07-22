В Троицком соборе Выксы прошла первая литургия после векового перерыва

Первая за сто два года Божественная литургия состоялась в главном приделе восстанавливаемого при поддержке Объединенной металлургической компании Троицкого собора Выксунского Иверского женского монастыря.
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