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Нижегородская правда

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В Троицком соборе Выксы прошла первая литургия после векового перерыва

В Троицком соборе Выксы прошла первая литургия после векового перерыва

Первая за сто два года Божественная литургия состоялась в главном приделе восстанавливаемого при поддержке Объединенной металлургической компании Троицкого собора Выксунского Иверского женского монастыря.

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