Военный укро-пропагандист пророчит новое «беспрерывное наступление ВС РФ на всех направлениях»

В случае объявления в России мобилизации, вряд ли будет открыто какое-то одно новое направление. Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ныне командир подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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