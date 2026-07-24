Раздавленных миллионными убытками продавцов маркетплейса-гиганта добивают: китайцы внаглую размещают карточки со своим "ворованным" товаром, который в два раза дешевле оригинала, на страницах магазинов отечественных производителей.
Ещё один удар от "Вайлдберриз": Китайский фокус разоряет русских
Комментарии
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Владимир Андрианов
Что касается карточек, это бред. Сегодня, с помощью ИИ, я делаю очень качественные карточки за 20 - 30 минут (можно быстрее). У меня нет ценника 3000 рублей. Максимум, за срочность могу запросить 500-600 рублей. Не думаю, что китайцы глупее меня, чтобы воровать чужие карточки. Легче сделать новую, свою
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