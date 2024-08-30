Расписание на выходные в GastroPort Adler 🗓 30 августа — 1 сентября 📍 Демократическая, 52 ✈️ @adler_gastroport 🗓 30 августа, 19:00 — квиз “Учат в школе”, по итогам подарят тематические подарки победителям 📍 Вход свободный, регистрация на месте 🗓 31 августа, 17:00 — Summer Party для детей и взрослых В программе: 📌 Аквагрим, 17:00 📌 Химическое шоу и раздача мороженного, 18:00 📌 Большое иллюзионное шоу от Даниила Raven, 19:00 📌 Кубинское шоу Мишеля Мартинеса, 20:00 📍 Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное 🗓 1 сентября, 15:00 — 1 сентября в школе Хогвартс.