«Разделка свиней»: Интерпол предупредил о новой схеме мошенничества

Специалисты Интерпола бьют тревогу из-за роста популярности так называемых схем «разделки свиней» — комбинированных афер, в ходе которых злоумышленники входят в доверие к жертвам под романтическими или финансовыми предлогами.
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