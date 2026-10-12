Водитель маршрутки в Краснодаре показал неприличный жест девочке

Водитель маршрутки в Краснодаре показал неприличный жест девочкеДорожный конфликт в Краснодаре: в маршрутке №78 водитель устроено разборку со школьницей из многодетной семьи из-за льготного проездного, пишет «Сарафан 23».
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