🇷🇺«Крым 24» поздравляет с десятой годовщиной Общекрымского референдума! Крымчане на референдуме голосовали и сердцем, и разумом.
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🇷🇺«Крым 24» поздравляет с десятой годовщиной Общекрымского референдума! Крымчане на референдуме голосовали и сердцем, и разумом.