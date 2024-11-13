Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Астрахани на Золотом Затоне

Большую масляную пленку с мазутными пятнами заметили в районе улицы Адмирала Нахимова, 60. Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора вместе с сотрудниками «СевКасптехмордирекции» выехали на астраханский Золотой Затон, где был зафиксирован разлив нефтепродуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии