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Журнал «Профиль»

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Бельгийского посла вызвали в МИД РФ

Бельгийского посла вызвали в МИД РФ

Мишелю Жеребцоффу было поставлено на вид, что участившиеся утверждения Брюсселя о нарастании якобы исходящих из России гибридных, диверсионных, прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы ничем не подкреплены.

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