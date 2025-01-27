Джон Миршаймер: русские не рехнулись

Скукотища по ТВ исчезла, интересно каждый день. - повезло нашему поколению наблюдать тектонические движения мировых платформ в стане чело образных на этой планетке. а всего то на это потребовалось объективистов во ВЛАСТЬ выбрать.

Евгения Болотова

Без потери Трампу лица запросто: лишить Зелёного жизни, его военачальники испугаются, что лишатся бабла, припрятанного на Западе и США и примут условия. Но, США то не остановится и, заняв территорию Укры под предлогом защиты её от России, снова позарятся на Россию... Так что, России нужно твёрдо стоять на ногах, надеясь лишь на себя...