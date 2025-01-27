На днях полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, который ведет свой You-tube-канал, задал известному у нас профессору Чикагского университета Джону Миршаймеру о перспективах переговоров по Украине: «Как вы думаете, что будет, если Трамп скажет: «Мы хотим перемирия (это его главная переговорная позиция), а русские просто скажут нет?» Согласитесь, это квинтэссенция наших размышлений, надежд и опасений по поводу будущей встречи американского и российского президентов.
Джон Миршаймер: русские не рехнулись
Комментарии
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П
Петр
Скукотища по ТВ исчезла, интересно каждый день. - повезло нашему поколению наблюдать тектонические движения мировых платформ в стане чело образных на этой планетке. а всего то на это потребовалось объективистов во ВЛАСТЬ выбрать.
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19 час.
Гоша Веверсис
особенно интересно тем кто на фронте в окопах,обзавидуешься.
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18 час.
Евгения Болотова
Без потери Трампу лица запросто: лишить Зелёного жизни, его военачальники испугаются, что лишатся бабла, припрятанного на Западе и США и примут условия. Но, США то не остановится и, заняв территорию Укры под предлогом защиты её от России, снова позарятся на Россию... Так что, России нужно твёрдо стоять на ногах, надеясь лишь на себя...
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9 час.
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