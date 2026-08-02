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Врач Белоусова: в жару лучше ограничить употребление острых и кислых пряностей

Врач Белоусова: в жару лучше ограничить употребление острых и кислых пряностей

В жаркую погоду рекомендуется ограничить употребление острых и кислых пряностей, например таких, как перец чили, чёрный перец, имбирь, сумах и барбарис, поскольку они могут усиливать ощущение жара, а также провоцировать чрезмерное потоотделение, головную боль, головокружение и нарушения сна.

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