Врач Белоусова: в жару лучше ограничить употребление острых и кислых пряностей

В жаркую погоду рекомендуется ограничить употребление острых и кислых пряностей, например таких, как перец чили, чёрный перец, имбирь, сумах и барбарис, поскольку они могут усиливать ощущение жара, а также провоцировать чрезмерное потоотделение, головную боль, головокружение и нарушения сна.