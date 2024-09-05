Закончить конфликт дипломатическим путем невозможно без России. По этой причине российские представители обязательно должны присутствовать на втором так называемом мирном саммите по урегулированию кризиса на Украине.
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