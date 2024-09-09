Политика как он...
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РИА Новости: дроны сжигают дома в курском Тёткине, но люди в селе ещё живут

РИА Новости: дроны сжигают дома в курском Тёткине, но люди в селе ещё живут

Житель курского Тёткина Александр рассказал, что украинские дроны сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди.

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Комментарии
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А
Александр
Братский народ?! Погань бендеровская! Сю-си-пуси развели. Из России наши сказочники сделали молочную реку с кисельными берегами и несут пургу на уровне воспитателей детского сада, совершенно забыв, что Россия государство, а не детская площадка. Его и его граждан защищать надо, а не разменивать на эксперименты политиканов-идиотов, тешащихся властью и безнаказанностью.
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