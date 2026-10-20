Медведь зашёл в здание библиотеки города Маммот-Лейкс до её открытия и съел банку меда. За несколько часов до того, как библиотека в городе Маммот-Лейкс в штате Калифорния открылась 14 октября, в помещение забрался дикий чёрный медведь.