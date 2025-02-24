Как Виталий Коротич работал на КГБ среди украинской эмиграции в США

Владимир Алтайцев Да, до Коротича это был прекрасный журнал. Но как только пришли времена подлецов, так журнал стал злобной антисоветской помойкой, от которого за версту смердило ненавистью к СССР.Гиена съела своё поганое детище.

Жанна Чешева Не просто съела, ещё и опорочила на все времена(((