В России недавно закрыли печатную версию журнала "Огонек". Как известно, это издание выходило еще во времена Толстого и Ленина, но я помню его по концу восьмидесятых, когда родители выписывали детище Виталия Коротича.
Как Виталий Коротич работал на КГБ среди украинской эмиграции в США
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да, до Коротича это был прекрасный журнал. Но как только пришли времена подлецов, так журнал стал злобной антисоветской помойкой, от которого за версту смердило ненавистью к СССР.Гиена съела своё поганое детище.
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1 д.
Жанна Чешева
Не просто съела, ещё и опорочила на все времена(((
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1 д.
АК
Алекс Кузь
Все совеиские вкусняки растащили. Музей им пушкина поделили на куски , теперь платить за каждый этаж и демонстрац зал отдельно. Пресса , кино. Ничего нет для народа. Буржуазное убожество во всем искусстве.
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23 час.
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