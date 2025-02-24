Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Как Виталий Коротич работал на КГБ среди украинской эмиграции в США

Как Виталий Коротич работал на КГБ среди украинской эмиграции в США

В России недавно закрыли  печатную версию журнала "Огонек". Как известно, это издание выходило еще во времена Толстого и Ленина, но я помню его по концу восьмидесятых, когда родители выписывали детище Виталия Коротича.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да, до Коротича  это  был прекрасный  журнал. Но как только пришли времена подлецов, так  журнал  стал злобной  антисоветской  помойкой, от которого за  версту смердило  ненавистью к  СССР.Гиена  съела  своё  поганое  детище.
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1 д.
Жанна Чешева
Не просто съела, ещё и опорочила на все времена(((
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1 д.
АК
Алекс Кузь
Все совеиские вкусняки растащили. Музей им пушкина поделили на куски , теперь платить за каждый этаж и демонстрац зал отдельно. Пресса , кино. Ничего нет для народа. Буржуазное убожество во всем искусстве.
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23 час.
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