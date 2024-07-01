В Новгородской области оперативники задержали женщин, специализирующихся на кражах денег и драгоценностей из незапертых домов

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области совместно с крестецкими коллегами в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух женщин цыганской народности, подозреваемых в домовых кражах на территории региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии