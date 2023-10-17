Тренер по боксу в Казахстане напугал детей русофобской истерикой

В Казахстане стал популярным ролик, в котором тренер по боксу, построив в спортивном зале около 30 мальчишек в возрасте от 10 лет, выступил перед ними с "патриотической" речью на казахском, заявив, что ему не нужен русский язык в зале и вне его.
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