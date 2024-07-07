В Тихвине отпразднуют 20-летие со дня возвращения Тихвинской иконы Божией Матери

Центром празднования станет Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь 9 июля в Тихвине состоится большой церковный праздник — 20 лет со дня возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в родную обитель.
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