«Нафтогаз» заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит газа из РФ

Что то мне подсказывает, что на рациональные, просчитанные на будущее, пусть и очень короткое, действия - ЕС уже не способно. Одно дело ковырнуть содержимое трусов, в чем они мастера, и уже недоступное организовать, по наличным мозгам, самим, взаимодействие на уровне стран. Это уже царство политических идиотов, опыта сосуществования с такими еще совсем мало.

y

yumashev

Не в ЕС дело, а в ресурсах всего Запада. А это все Западные страны вместе с постколониями.. Пункты пропуска это минимум затрат на остановку этого ресурса. Сейчас Запад имеет только убытки и прибыли не видать. Да и весь их промышленный военный комплекс от их действий потерял уже, и потеряет ещё больше без ядерной войны. Они это ещё не поняли. Пусть вспомнят послевоенную Германию. Только плана Маршала создавать будет некому.