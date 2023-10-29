«Нафтогаз» заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит газа из РФ

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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E
Ed
Что то мне подсказывает, что на рациональные, просчитанные на будущее, пусть и очень короткое, действия - ЕС уже не способно. Одно дело ковырнуть содержимое трусов, в чем они мастера, и уже недоступное   организовать, по наличным мозгам, самим, взаимодействие на уровне стран.  Это уже царство политических идиотов, опыта сосуществования с такими еще совсем мало.
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3 д.
y
yumashev
Не в ЕС дело, а в ресурсах всего Запада. А это все Западные страны вместе с постколониями.. Пункты пропуска это минимум затрат на остановку этого ресурса. Сейчас Запад имеет только убытки и прибыли не видать. Да и весь их промышленный военный комплекс от их действий потерял уже, и потеряет ещё больше без ядерной войны. Они это ещё не поняли. Пусть вспомнят послевоенную Германию. Только плана Маршала создавать будет некому.
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3 д.
ЗЖ
Зоя Жук
Вот благодарные укры решили сделать подарочек Европе. Ну это же их национальное - не сьим, так понадкусываю!
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3 д.

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