Ганчев: в Харькове на уничтоженной телевышке была аппаратура ПВО Украины

Координационное устройство для средств ПВО украинских войск, вероятно, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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