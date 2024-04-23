RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Татьяне Тарасовой пора бы уже уйти на заслуженный отдых. Пока ее уважает весь народ РФ. А то за ее позицию по ОИ  в П...Тарасова считает,...
  • Юрий Зубрин
    То ,что эти суки хотят продать страну румынам это не госизмена ,а вот то ,что люди хотят сохранить Молдавию,как сувер...Генпрокуратура Мо...
  • Юрий Зубрин
    Что с ним чикаться ,обвязать и пусть полетает!Задержанный в Бря...

Ганчев: в Харькове на уничтоженной телевышке была аппаратура ПВО Украины

Ганчев: в Харькове на уничтоженной телевышке была аппаратура ПВО Украины

Координационное устройство для средств ПВО украинских войск, вероятно, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх