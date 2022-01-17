Для ветеранов ВОВ готовят новую льготу

В Госдуме предложили возмещать ветеранам Великой Отечественной войны расходы на оплату ЖКУ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставят 100 % компенсацию расходов на оплату ЖКУ.