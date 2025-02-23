В России нет «антимигрантских» настроений, есть протест против террора, выдаваемого за «бытовуху»

Mikhail DELYAGIN Мигрантов, которые приезжают в Россию, можно разделить на две группы. Первая — те, кто хочет найти тут работу, вторые — сторонники политического исламизма или просто члены экстремистских объединений, для которых созданы невыносимые условия для жизни на родине.
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