Басма в мультискороварке⁠⁠

Басма. Это мясо-свежеовощное великолепие родом из Узбекистана. Каждый может думать так, как считает нужным (я по-поводу территориально-национального происхождения этой еды), но мне его показал и им угостил впервые человек из Узбекистана (он попал туда в младенческом возрасте в 1941 году и прожил там всю жизнь, не являясь этническим узбеком), поэтому для меня Басма – родом из Узбекистана.