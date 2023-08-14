Будет вкусно

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Басма в мультискороварке⁠⁠

Басма в мультискороварке⁠⁠

Басма. Это мясо-свежеовощное великолепие родом из Узбекистана. Каждый может думать так, как считает нужным (я по-поводу территориально-национального происхождения этой еды), но мне его показал и им угостил впервые человек из Узбекистана (он попал туда в младенческом возрасте в 1941 году и прожил там всю жизнь, не являясь этническим узбеком), поэтому для меня Басма – родом из Узбекистана.

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Комментарии
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Сергей Синельников
Блюдо точно узбекское! Все правильно. Его можно приготовить и в порционных горшочках!
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18 час.
TM
Tatyana Maranjyan
ВкусноОчень люблю хорошую баранину, от курдючных баранов. А курдючное сало - это нечто! И не нужно масла, оно только вкус испортит. Курдючное сало целебное, в отличие от говяжьего жира
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9 час.

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