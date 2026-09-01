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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тревор Ариза о завершении карьеры в НБА: «Дело не в игре. Я перестал находить общий язык со всей этой молодежью»

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Тревор Ариза объяснил, почему завершил игровую карьеру в 2022 году после 18 сезонов в лиге.

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