Свердловские политики ностальгируют по былому Первомаю

Власти второй год подряд отказываются от главного атрибута Первомая — демонстраций. Опрошенные URA.RU свердловские чиновники и депутаты, ностальгируя, словно дали понять: была бы их воля, традиционные шествия состоялись бы.
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